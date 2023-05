"Che fine ha fatto la ciclabile di viale De Gasperi?"

"Che fine ha fatto la pista ciclabile di viale De Gasperi?". Se lo chiedono i rappresentanti locali del Wwf, intenzionati a riportare in primo piano il tema della mobilità sostenibile. Riflettori accesi sul percorso per le biciclette che si snoda ai bordi della principale arteria cittadina, dal quartiere Bolgiano fino all’incrocio con la via Emilia. Il tracciato, realizzato anni fa, è stato ricavato lungo la carreggiata stradale, con apposita segnaletica a indicare la presenza di una corsia riservata alle due ruote. "Quando fu realizzata, il Wwf Sud Milano apprezzò la scelta coraggiosa che puntava sulla mobilità ciclabile lungo un asse trafficato - ricordano dall’associazione -. Ma chi oggi percorre con regolarità le strade di San Donato in bicicletta si sarà accorto che quella pista praticamente non esiste più". Con la segnaletica a terra che in diversi punti è sbiadita e crea discontinuità fra un tratto e l’altro, "chi si trova a percorrerla non ha più neppure la protezione della striscia bianca e gialla che un tempo identificava il percorso". Il tutto lungo una strada, dove "le auto spesso sfrecciano a velocità non consone a quelle di un viale urbano". Da qui la richiesta al Comune d’indicare in tempi brevi "un programma d’interventi per il ripristino della pista".

A.Z.