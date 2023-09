Charles Manson a Milano: quando il Male sfida la giuria degli spettatori

Buio fondo. Compatto. Si distingue poco di quello che ci potrebbe essere di fronte a noi. In compenso, è come ritrovarsi in un assedio immersivo di suoni e di rumori. Habitat acustico che accoglie dentro vicende molto prossime all’incubo: un omicidio, la fuga, strani orizzonti hippy. E poi piano piano ecco che qualcosa prende forma. Si inizia a intuire che quell’uomo seduto in fondo fra le ombre non è altri che "Manson", stasera e domani protagonista di un monologo febbricitante firmato da Fanny & Alexander. Prima nazionale. Prestigiosa. Ospite del TeatroLaCucina di Olinda. Appuntamento dunque alle 20.30 all’ex-Paolo Pini. Per due date inserite nel palinsesto di Milano è Viva. Titolo forte. In compagnia di uno dei gruppi che più hanno segnato la ricerca negli ultimi vent’anni (e oltre). Drammaturgia di Chiara Lagani, ovviamente. Mentre di Luigi De Angelis sono regia, luci e il fondamentale progetto sonoro. Il resto è nelle mani di Andrea Argentieri, interprete unico e misterioso.

Un Charles Manson che sfida questa inedita giuria teatrale, chiedendo a ciascun spettatore di fargli una domanda. Di sapere. E infatti al pubblico viene dato all’entrata un elenco di trentadue interrogativi fra cui scegliere. A propria discrezione. Con l’"imputato" a rispondere in inglese (coi sovratitoli), cercando di pescare a piene mani fra solide dinamiche di manipolazione. Perché alla fine c’è da arrivare a un giudizio. A una condanna. Ma non è detto che a furia di parlare con il demonio, le idee non se ne escano un filo confuse.

Diego Vincenti