Cesare Pozzo “svuotata“ Ex vertici condannati

Dieci anni e sei mesi inflitti in primo grado a Ferdinando Matera (in foto), sei anni e 9 mesi per Armando Messineo, rispettivamente ex direttore generale ed ex presidente della Cesare Pozzo, storica società nazionale di mutuo soccorso e all’epoca ai vertici della controllata Fondo Salute Sce, le cui casse sarebbero state svuotate di circa 5 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta, pagamenti di fatture false per lavori di ristrutturazione o soldi carpiti attraverso la fittizia assunzione di personale legato agli indagati e con un doppio stipendio, ma anche l’uso reiterato di carte di credito aziendale per il pagamento di beni di lusso e di spese "voluttuarie", come serate nei night club.