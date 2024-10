Abbandona il cane in casa, i vicini sentono guaire e chiamano i carabinieri: scoperta droga

Milano, 7 ottobre 2024 – Aver lasciato solo in casa il cane è costato caro a un milanese: i vicini hanno sentito i guaiti e hanno avvisato i carabinieri che, intervenuti, hanno trovato il quattro zampe ma anche della droga. L’uomo è stato arrestato.

La vicenda è accaduta a Cesano Boscone, nel Milanese. Lupa era da giorni sul balcone senza acqua e cibo. Per questo non smetteva di guaire. E i suoi lamenti non sono rimasti inascoltati: i vicini di casa si sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri chiedendo di andare a controllare cosa fosse successo.

I militari, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento, al terzo piano di uno stabile in via Monti, e hanno soccorso il cane, un molossoide. In attesa del padrone si sono guardati un po’ i giro e in frigo hanno trovato 8 panetti di hashish, per un totale di 800 grammi.

Quando l’uomo è rientrato a casa, ha trovato ad aspettarlo non solo il cane ma anche i carabinieri. Il 24 anni, è stato arrestato, mentre l’animale. è stato portato al canile di Sedriano.