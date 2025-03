Cernusco, inaugurato il nido. Da 55 a 70 i posti per i bambini: "Abbiamo vinto la sfida"

"Una sfida vinta". È con queste parole che la vicesindaca Paola Colombo e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Galbiati hanno tagliato il nastro del nuovo nido in via Milani a Cernusco. Struttura ad altissima efficienza energetica, Nzeb "verso le emissioni zero", accogliente, confortevole "ma soprattutto darà una mano alle famiglie". La capienza rispetto al vecchio asilo aumenta: da 55 posti a 70. Ed è proprio in questo ampliamento che "c’è il senso del progetto". Il grosso pagato da fondi del Pnrr, 2,3 milioni, e il resto da risorse comunali: 440mila euro. Genitori e curiosi hanno potuto visitare gli spazi dell’edificio futuristico. Un cantiere senza intoppi "abbiamo rispettato tutti i tempi - sottolineano gli amministratori - un merito che va agli uffici e ai professionisti che ci hanno lavorato". "Consegniamo alla città un complesso moderno e funzionale, a elevata efficienza energetica - sottolinea l’assessore -. Un investimento su mamme e papà per aiutare la conciliazione casa-ufficio che l’asilo più capiente promette di facilitare".

L’avvio delle opere risale all’autunno 2023. Lo stabile sostituirà il vecchio nido, lì vicino, ma avrà il 27% di posti in più. L’immobile è sempre nel cuore del quartiere Tre Torri, ma un po’ più in là di dove previsto inizialmente, e cioè nel giardino della scuola elementare, un’opzione che non era piaciuta alle famiglie. Per questo la giunta aveva trovato un’alternativa in grado di salvare gli esterni della primaria che nessuno voleva sacrificare e il polo di cura per piccolissimi incaricato di dare una mano a più coppie alle prese con la nascita di un figlio. L’offerta a Cernusco nella fascia 0-3 sale così nel complesso a oltre 170 posti, a disposizione ci sono anche altre due strutture in via Lazzati e in via Buonarroti.

L’indagine annuale sul gradimento dei servizi per l’infanzia ha laureato i nidi con il 90% dei consensi, un risultato lusinghiero per il sondaggio a tappeto lanciato dal Comune. L’88% è soddisfatto anche del livello di igiene, l’84% del progetto educativo, che schizza al 92% quando si chiede di valutare l’autonomia dei bambini. Numeri destinati a crescere con l’arrivo del nuovo asilo ultimato secondo la tabella di marcia.