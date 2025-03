Cernusco, i benemeriti. Dal cantante lirico Buratto alla missionaria Formenti

Dal cantante lirico Gianluca Buratto, alla missionaria Maria Assunta Formenti, all’associazione per disabili "Impronte diverse", al volontario Pasquale Balzano, al sindaco Ermanno Zacchetti. Il suo sarà un riconoscimento alla memoria. Gelso d’Oro ai benemeriti, Cernusco premia chi dà lustro alla città ben oltre le sue mura. Un elenco particolarmente atteso quest’anno, dopo la scomparsa del primo cittadino a luglio la medaglia era scontata e, adesso, la Giunta, conferma l’onorificenza da consegnare alla moglie Anna e al figlio Matteo.

"Una cerimonia molto attesa - dice la vice Paola Colombo -. Ogni anno, grazie a questo momento abbiamo la possibilità di ringraziare chi ha scelto di mettere competenze ed energie a disposizione della città. La serata avrà ancora più significato, perché ci permetterà di ricordare e riconoscere anche il grande valore e lo spirito di servizio del nostro sindaco Ermanno Zacchetti". "Un galantuomo della politica", dissero i colleghi al funerale e, ora, Cernusco si inchina ancora una volta davanti alla sua figura. "Aveva una grande capacità di ascolto - recita la motivazione - di essere inclusivo, di farsi carico delle esigenze dei singoli a cui rispondeva con azioni che andavano a beneficio dell’intera comunità. Ha amato la vita, la sua famiglia, la sua città". Stessa statura per Maria Assunta Formenti, che ha dedicato tutta se stessa ai poveri, missionaria in Kenya dal 1988 al 2020, "la sua storia è un esempio per tutti".

Come quella in tutt’altro campo di Pasquale Balzano, ideatore all’interno della Pro loco, dove siede nel direttivo, della rassegna teatrale arrivata alla terza edizione: un successo di pubblico e di critica. Omaggio anche "all’eccezionale talento" di Gianluca Buratto, che porta Cernusco sui palcoscenici del mondo con le sue interpretazioni da Sparafucile in Rigoletto alla Bohème e ha lavorato con i più importanti direttori d’orchestra. Chiude la passerella delle eccellenze "Impronte diverse", "la straordinaria associazione di famiglie che promuove progetti per disabili". La consegna il 20 marzo alle 21 alla Casa delle Arti.