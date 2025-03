Cernusco corre la Zac Run: "Tutto merito di Zacchetti"

Zac Run, una corsa di tre chilometri per tutti, e l’intitolazione del Centro sportivo di via Buonarroti a Ermanno Zacchetti. Sono i primi appuntamenti di Cernusco Capitale europea dello Sport inclusivo e del Volontariato 2025. Si comincia domani alle 9.30 all’oratorio Paolo VI e non poteva che essere così. Fu proprio il sindaco scomparso nel luglio scorso dopo un tumore a credere nel progetto. La decisione di dedicargli una struttura fu presa dal consiglio comunale a ottobre, nel pubblico, ad assistere alla seduta, anche la moglie Anna e il figlio Matteo. La scelta dell’omaggio "per sempre" era sembrata a tutti la più adatta, il primo cittadino è stato anche assessore allo Sport e a quella delega ha sempre tenuto molto. Ciclista appassionato amava correre, giocare a calcio, a basket con i ragazzi. Prima, per onorarlo la città si metterà in marcia come anche lui amava fare. Inizia così ufficialmente il periodo da testimonial europeo per una Cernusco senza barriere. Un cammino avviato tempo fa che la Commissione Aces Europe ha trasformato in realtà. Si concretizzerà tutto in programma importante che spazia in ambiti diversi per avvicinare alla causa quanta più gente possibile. Nei mesi scorsi una manifestazione di interesse ha permesso all’Amministrazione di mettere a punto il palinsesto dell’evento tra incontri sportivi, spettacoli teatrali e formazione. La celebrazione si dividerà tra talk e tavole rotonde "per analizzare l’intreccio tra sport e integrazione, cultura e salute", spiega il Comune. Mentre gli esperti affronteranno i risvolti sociali e formativi con il coinvolgimento delle realtà del territorio e la partecipazione di campioni. Alla regista Rita Pelusio e all’attore Claudio Cremonesi è stata affidata la presentazione dell’ultimo appuntamento in cartellone: "Il giro del mondo in 5 minuti". Tratto da uno scritto di Zacchetti, lo spettacolo teatrale racconta la storia di passione sportiva del concittadino Francesco Zucchetti, il cernuschese che nel 1924 vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, nella gara ciclistica di inseguimento a squadre. "Al titolo siamo arrivati grazie alla visione del nostro sindaco - sottolinea la vice Paola Colombo - non potevamo che cominciare da lui. È un anno che lascerà il segno".