Cernusco, in rivolta per il gelso: la pianta simbolo della città sarà abbattuta

Cernusco (Milano), 17 maggio 2025 – Niente da fare per il gelso di piazza Matteotti a Cernusco, la pianta sarà abbattuta. A darle il colpo di grazia, il nubifragio di lunedì che ne ha spezzato i rami. Infuria la polemica, l’opposizione punta l’indice sul Comune “accusandolo di incuria”, ma l’Amministrazione respinge ogni addebito. “Quel che sta succedendo è un dispiacere per tutti - dice Daniele Restelli, assessore all’Ambiente - non solo perché questa pianta è un simbolo della città, ma anche perché faceva ombra, come con gli alberi in tutte le nostre piazze. Il crollo ha permesso di constatare che all’interno era marcia. È tutto nero su bianco nella perizia dell’agronomo che ha consigliato la sostituzione”. “Come il resto del patrimonio arboreo - aggiunge - anche questo esemplare era monitorato e curato. Nel giorno del temporale che ne ha innescato la fine, i tecnici erano al lavoro per stabilizzare un bagolaro in Villa Greppi. Nel 2024 abbiamo investito 200mila euro per interventi straordinari sul verde, al lavoro c’è una squadra di esperti”. Il primo a muovere critiche nei confronti dell’operato della giunta è stato il consigliere Claudio Gargantini (Gruppo Misto), ma poi si è accodato anche il centrodestra con gli stessi argomenti.

L’albero era un vero e proprio monumento verde. Uno dei pilastri del progetto architettonico curato da Gilberto Oneto di valorizzazione e memoria del passato industriale di Cernusco e delle sue filande. Tanto che la massima onorificenza qui, l’equivalente dell’ambrogino per Milano, è il Gelso d’oro. Mentre l’ex filanda, centro vaccinale durante la pandemia, aspetta una nuova destinazione. Oggi ospita gli Anziani ed eventi.