Ceriani alla guida delle donne di Coldiretti

di Barbara Calderola

Ha preso in mano le redini dell’azienda cerealicola di famiglia e l’ha rilanciata riscoprendo i grani antichi, a cominciare dall’Ardito. Segno del suo amore "per il cibo genuino di qualità" che oggi l’ha portata ai vertici dell’esercito rosa di Coldiretti, le signore dei campi, per il prossimo quinquennio sarà Maria Antonia Ceriani a guidare Donne Impresa di Milano, Lodi e Monza Brianza. L’imprenditrice di Corneliano Bertario-Truccazzano, quarta generazione di una dinastia di coltivatori, gestisce con successo anche una fattoria didattica, una fattoria sociale e un agriturismo con ospitalità. Il suo impegno sui nuovi fronti del mestiere ne hanno fatto un punto di riferimento sul territorio, tanto che è stata eletta per acclamazione dal Coordinamento interprovinciale. Per lei, ora "l’onere e l’onore di portare avanti le battaglie coinvolgendo la comunità: perché è questa la nostra missione - spiega - già da oggi metteremo a punto le strategie per la lotta al cibo sintetico e alla siccità. Il cambiamento climatico è l’altra incognita, l’anno scorso abbiamo perso il 47% del raccolto. Un’altra stagione così dopo il Covid e dopo i problemi del 2022 e saremo alle corde". "Le donne sono una risorsa per l’associazione, per le aziende agricole e per la società in generale - ha detto al Forum Umberto Bertolasi, direttore della Federazione Coldiretti interprovinciale -. La vostra presenza si è rivelata fondamentale e continuerà a esserlo". A fianco di Ceriani l’assemblea ha designato due vice, la brianzola Pina Alagia, riconfermata nella carica, e Ambrogia Bardelli di Cislano. Completano il coordinamento le titolari di Città metropolitana Elisabetta Camera (Gaggiano), Isabella Castelli (Arluno), Laura Fedeli (Opera), Anna Flumeri (Gessate), Graziella Gadda (Lainate), Clara Oriolo (Melzo), Emanuela Ottolini (Abbiategrasso) e Angela Magi (componente onoraria di Milano). Per il Lodigiano, Rachele Cipolla (Secugnago), Olivia Fioretti (Somaglia), Paola Galli (Lodi Vecchio) e Simona Gallinari (Graffignana) e per Monza Brianza Ilaria Colombo (Vimercate).