Cerca-Binasca. Rifiuti in strada. Scatta la pulizia

A oltre un anno dal repulisti del 2024, che aveva permesso di liberare i margini della strada da centinaia di rifiuti gettati abusivamente (un intero sacco era stato riempito solo con mozziconi di sigaretta), torna la pulizia straordinaria della bretella Cerca-Binasca, all’altezza di San Giuliano. L’iniziativa, in agenda oggi dalle 9 alle 13, è a cura dell’associazione “Puliamo la Terra”, un gruppo di irriducibili dell’ambiente che sono noti, sul territorio, per le loro attività di contrasto alle discariche abusive. Con guanti e buona volontà, chiunque può partecipare a un evento che si propone di ridare decoro alla bretella e alle aree limitrofe, spesso trasformate in immondezzai a cielo aperto dall’inciviltà degli automobilisti di passaggio.

Patrocinata dalla Città Metropolitana di Milano e sostenuta dai Comuni di San Giuliano, Melegnano e Colturano, l’iniziativa fa seguito a quella del 28 gennaio 2024, "che aveva riscontrato grande successo e partecipazione - ricordano i volontari di Puliamo la Terra -. Purtroppo, però, gli sversamenti sono ricominciati subito dopo e la situazione è tornata ad essere uguale, se non peggio, rispetto al passato". La richiesta, a Città Metropolitana, è quella di posizionare telecamere e fototrappole, per cogliere in flagranza gli incivili. Si spera in un riscontro positivo, da parte dell’ente sovraccomunale, "perché l’aspetto più frustrante per noi volontari è vedere che le zone appena ripulite vengono sporcate di nuovo da persone che restano impunite". Iniziative come quella di oggi hanno dunque l’obiettivo di sensibilizzare rispetto ai temi dell’ambiente e dell’educazione civica. Per permettere il repulisti, la bretella Cerca-Binasca resterà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 13.30 circa. A.Z.