Centro XXV Aprile, la Giunta cerca il gestore La formula? Partnership pubblico-privato

Il Comune ha lanciato un avviso esplorativo per individuare operatori economici interessati alla riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo XXV Aprile di via Cimabue 24. Lo strumento individuato da Palazzo Marino per rilanciare l’impianto comunale è un partenariato pubblico-privato.

Il centro XXV Aprile è composto da una pista di atletica leggera in tartan da 400 metri con 6 corsie, deviazione per i 3.000 siepi con pedana per il salto in alto, due pedane per il salto in lungo e triplo, una pedana per il lancio del peso, una pedana per il lancio del disco, una pedana per il lancio del martello, il tutto illuminato da torri faro; quattro campi da tennis in manto sintetico con copertura pressostatica invernale; due edifici spogliatoi e servizi per l’utenza e uffici, un prefabbricato ad uso biglietteriasegreteria. Nella determina che annuncia l’avviso esplorativo si legge che "è interesse dell’amministrazione valorizzare l’impiantistica esistente sul territorio milanese, affidando la conduzione a soggetti che siano in grado di effettuare investimenti che consentano di migliorare i servizi sportivi e di garantire la massima fruibilità degli stessi, rispondendo alle esigenze del territorio di aggregazione dei giovani". E ancora: "Lo strumento più idoneo per realizzare l’intervento in oggetto con riguardo all’interesse pubblico, alla tipologia di intervento e alla convenienza economica risulta essere il Partenariato Pubblico Privato ed in particolare la finanza di progetto".

M.Min.