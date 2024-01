Centro Pertini. Il nuovo teatro prende forma

Il 2024 sarà l’anno della riapertura e del rilancio del Centro civico "Sandro Pertini" di via Bologna 38, inagibile da oltre 5 anni; era il novembre del 2018, quando l’auditorium teatrale comunale, costruito nel 1967, veniva chiuso perché non più a norma con gli impianti di sicurezza. La primavera scorsa, grazie al Piano urbano integrato "Come_In" del Pnrr di Città Metropolitana di Milano, nell’ambito degli interventi sulle strutture di carattere sociale del territorio, sono iniziati i lavori per il suo intenso e atteso restyling per un investimento complessivo di ben un milione e 400mila euro. In questi giorni, una buona parte della facciata principale è già visibile dai cittadini in transito in via Bologna: segno questo che gli interventi principali come quelli, molto importanti e fondamentali, sulla staticità e sulla sismicità dell’edificio sono già stati terminati come, peraltro, quelli relativi agli infissi e alle varie impiantistiche dell’auditorium; si stanno, invece, per concludere le opere relative ai pannelli isolanti, all’ascensore esterno, che prima non c’era.

Ma non solo: "Dalla prossima settimana, i lavori programmati proseguiranno con la posa delle pavimentazioni interne e con la risistemazione delle sedute delle poltroncine della platea - conclude il sindaco di Bresso, Simone Cairo -. Questi interventi possono essere svolti dopo aver realizzato l’ambiente strutturale esterno. Sarà un Centro civico senza le barriere architettoniche e accessibile a tutti. Sarà riconsegnato ai bressesi la prossima primavera". Il Centro civico infatti sarà inclusivo in quanto sarà installato il sistema “Lve”, vale a dire un percorso tattile e uditivo che consentirà ai disabili di muoversi agevolmente all’interno della struttura teatrale.

Giuseppe Nava