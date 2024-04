"Centro Padi We Dive: Corsi di Subacquea e Apnea a Milano e Senago, Calendario e Istruttori Specializzati"

Il centro Padi We Dive, con sede a Senago e a Milano, specializzato in subacquea e apnea, ha presentato il calendario dei corsi al via dal 6 maggio nelle piscine Ama di Rozzano, Molinello Rho, De Gregorio Sesto San Giovanni e Aquasport Limbiate. Per finire con gli esami nelle acque davanti a Santa Margherita, all’interno dell’area marina protetta di Portofino. Il pool di istruttori, specializzati in subacquea ricreativa, tecnica e il freediver, sono anche assistenti qualificati per le persone con disabilità (non vedenti, paraplegici, tetraplegici, con sindrome di Down). Professionisti pronti ad accogliere gli allievi, dai principianti ai più esperti, a creare gruppo e trasmettere tutta la loro passione. Info sul sito www.wedive.it; telefono 02-49475603.