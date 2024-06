Centri estivi per tutti i gusti. Dal giardinaggio al teatro musica, sport e cucina

Dieci proposte salva-estate per le famiglie, via ai centri estivi comunali per 600 ragazzi fra 3 e 14 anni a Pioltello. Un’esperienza che in qualche caso durerà fino a settembre fra natura, sport e musica, dal giardinaggio, al teatro, alla cucina.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Servizio chiave per tanti genitori impegnati nella corsa a ostacoli della conciliazione casa-lavoro, il Comune fa la propria parte, collabora con il no-profit per costruire proposte allettanti e sostiene le iniziative stanziando risorse: 16mila euro per i quattro oratori e 25mila euro per le associazioni in campo. Un modo per gravare il meno possibile sui bilanci domestici e su quelli delle realtà che accoglieranno i ragazzi. Per gli under 14 saranno settimane all’insegna dell’amicizia e del divertimento. L’Istituto musicale "Giacomo Puccini" apre oggi e va avanti fino al 28 giugno nella sede del Cim in via Iqbal Masih per la fascia 6-13 anni (375/5174164); debutta stamani (ma le iscrizioni sono ancora possibili dappertutto) anche Laguna blu, la piscina comunale, che accoglie dai 3 ai 14 anni fino al 6 settembre in via Piemonte 30 (0381/327131); Il Gabbiano comincia il 13 giugno fino al 9 agosto, dai 3 ai 14 anni (333/1608467) alle elementari di Seggiano in via Galilei. Pure Sport Life debutterà il 13 giugno fino al 26 luglio, ospita dai 3 ai 14 anni ( 338/8564466) alle medie di via Milano-De Gasperi. Il Centro collettivo Limito inizia oggi fino al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre in via Dante 116/B ( 392/8284781) per la fascia 3-14anni; Genitori Lilliput invece comincerà il 13 giugno fino al 9 agosto alla primaria di via Molise (328/5946968) e si occuperà del range 3-12 anni. Si può scegliere anche i quattro oratori: Maria Regina (dalla seconda alla quinta elementare), Sant’Andrea (dalla quinta elementare alla terza media), Beata Vergine Assunta Seggiano (dalla prima alla quarta elementare) e San Giorgio Limito (dalla quinta elementare alla terza media). Varie le formule studiate per tutto il periodo, esattamente come succede per altri servizi si può scegliere una soluzione su misura: full-time, o part-time, tutto è studiato "in maniera flessibile per andare incontro alle esigenze di ciascuno". E per i fratelli sono previste agevolazioni. Per gli iscritti approfondimento di argomenti come la cura dell’ambiente con laboratori green, artistici e tanto sport.