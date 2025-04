Centri diurno disabili, mensa interna. La riattivazione nei prossimi mesi

Dopo il sopralluogo delle consigliere cinisellesi del Pd, Ipis chiarisce la situazione della mensa interna al centro diurno disabili, che non è ancora stata riattivata. "L’esigenza del servizio è emersa in modo chiaro e condiviso a seguito dei questionari compilati dalle famiglie degli utenti. In risposta a questa indicazione, ci siamo attivati prontamente, avviando le verifiche tecniche sugli impianti e programmando le successive operazioni di pulizia, igienizzazione e sistemazione dei refettori - spiega il consorzio -. Questo processo richiede tempi tecnici per garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di igiene, sicurezza e qualità del servizio". La riattivazione è prevista nei prossimi mesi e sarà comunicata alle famiglie. "Informazioni incomplete rischiano di creare confusione, ma anche di indebolire quel lavoro collettivo a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie", commenta l’assessore al Welfare Riccardo Visentin. La.La.