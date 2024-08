“Celle sovraffollate e detenuti tossicodipendenti: il carcere di S. Vittore non è degno di un Paese civile”

Milano, 14 agosto 2024 – "La situazione che abbiamo trovato a San Vittore è

decisamente critica: celle sovraffollate, caldo opprimente. Una condizione insopportabile e non in linea con i principi di una società rispettosa dei diritti dei reclusi, e di chi ci lavora. Una condizione non da Paese civile. Millecento detenuti di

cui 1.020 uomini. 650 tossicodipendenti e 262 le persone con problemi psichiatrici. Il 75-80% sono stranieri, prevalentemente provenienti dall'area del Maghreb. L'età media sfiora i 40 anni”.

Lo afferma il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni al termine della visita che una delegazione della Camera Penale di Milano e di alcuni esponenti politici ha compiuto questa mattina al carcere milanese di San Vittore. Nel tempo il personale in forze al penitenziario di via Filangieri è diminuito di molte decine di unità, rimpiazzato con personale giovane e poco esperto. “A fronte di questa situazione drammatica non è pensabile che il carcere diventi il luogo in cui scaricare le contraddizioni della società – continua Magni –. Occorre che la società nel suo complesso, e la politica in primis, affrontino questa piaga sociale. Se la maggior parte delle persone finite a San Vittore è tossicodipendente, è evidente che per sottrarle al mondo dello spaccio una soluzione consiste nella legalizzazione della cannabis". La delegazione della Camera Penale era composta dalla presidente Valentina Alberta, dalla segretaria generale Paola Ponte e dai consiglieri Federico Riboldi e Margherita Pisapia. Era presente anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia.