Celebrazioni per la Liberazione. Il concerto rinviato al 1° maggio

Duplice anniversario a San Donato, dove gli 80 anni della Liberazione sono anche l’occasione per festeggiare i 50 anni del monumento alla Resistenza. Realizzata dall’artista parmigiano Walter Madoi, la statua omaggio all’antifascismo, che si trova di fronte al Municipio e si intitola "Sacrificio", fu inaugurata il 18 maggio 1975. Anche questa ricorrenza viene ricordata oggi, in occasione degli eventi per il 25 Aprile. Le commemorazioni, con la deposizione di fiori in omaggio ai caduti per la libertà, si svolgeranno in molteplici zone della città: davanti alla chiesa di Poasco (alle 9.30), in via Parri (alle 10), in piazza Vanoni (alle 10.30) e davanti al Municipio (11), ai piedi del monumento alla Resistenza appunto, dove si terranno anche i discorsi del sindaco Francesco Squeri e dei rappresentanti locali dell’Anpi. Sono stati invece rinviati al 1° maggio, in segno di sobrietà per la recente scomparsa di Papa Francesco, il punto di ristoro a cura della Croce Rossa e il concerto dei Mercanti di Liquore, due iniziative che avrebbero dovuto svolgersi questa sera, la prima alle 18.30 e la seconda alle 20.30, nella piazza del Comune.

Intanto, il ricordo va ai partigiani sandonatesi che si spesero per la libertà. Tra i più famosi, Enrico Mattei, poi fondatore dell’Eni, e Carlo Squeri, padre del primo cittadino di San Donato e a sua volta sindaco della città. Ma ci sono anche Franco Pedrazzini, Dario Giagnorio, Pietro Omini, Luigi Tavazzi e tanti altri. Oppositori del regime, le cui storie sono raccontate in un opuscolo, "Vite resistenti", pubblicato dal Comune.

Alessandra Zanardi