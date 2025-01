Celebrato San Sebastiano, patrono dei vigili

Si è tenuta ieri mattina, nella chiesa di San Zeno, la celebrazione di San Sebastiano Martire, patrono della polizia locale che ritorna a essere commemorato a Cassano dopo dieci anni. Un ritorno alla rievocazione voluto dal comandante Massimo Caiani, in prima fila con gli agenti, alla cerimonia religiosa. Alla presenza del sindaco Fabio Colombo, la messa è stata celebrata dal parroco don Vittore Bariselli, che nella omelia ha sottolineato l’importanza della testimonianza cristiana: "Cosa siamo disposti a perdere per gli altri? Sebastiano ha dato la vita per aver sostenuto la fede cristiana". "Ringrazio la polizia locale per l’impegno quotidiano - così il sindaco - per le fatiche che spesso non sono considerate dagli altri, che ignorano quante difficoltà ci sono a operare in strada e quali ripercussioni possano avere sulla vita personale".S.D.