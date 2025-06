Cattolica, studenti in campo sul caso Meazza

Gli studenti del Master dell’Università della Cattolica in Giornalismo sono nel pallone. Ma no, cos’avete capito... Gli aspiranti cronisti, ormai giunti al secondo e ultimo anno del loro biennio, si sono cimentati in un’inchiesta sul futuro dello stadio di San Siro che si può vedere nell’apposito canale YouTube TalkMag 2025. Il titolo è tutto un programma: “A che stadio siamo”. L’inchiesta, coordinata dai docenti della Scuola di giornalismo Giulia Dedionigi e Alessio Lasta, affronta a 360 gradi il caso Meazza, dal progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio alle possibili ricadute sul quartiere di San Siro fino alle posizioni politiche in Comune e all’uso dell’impianto per i concerti estivi.

Tante le persone sentite, da Giuseppe De Martino dello studio Sportium al presidente del Comitato Sì Meazza Luigi Corbani fino ai consiglieri comunali Alessandro De Chirico (FI) e Marco Bestetti (FdI) e ai promoter Andrea Pieroni (MC2) e Claudio Trotta (Barley Arts). A condurre le interviste, gli studenti Leonardo Mochi e Alberta Pagani.

La professoressa Dedionigi ci spiega che "l’inchiesta su San Siro è tutta farina del sacco degli studenti. Hanno fatto tutto loro. Con pregi e difetti. Ma dagli errori si impara tanto. Durante l’anno si sono già cimentati con il format del telegiornale". La direttrice Laura Silvia Battaglia, intanto, sottolinea: "Nella nostra Scuola valorizziamo ogni forma di giornalismo che possa avere la funzione di servizio pubblico. Così, insieme alle tecniche di investigazione tradizionali e su fonti aperte, al giornalismo radiofonico e televisivo, alle tecniche di giornalismo narrativo, proviamo a testare i nostri studenti anche nel genere del talk show su temi di stretta attualità e di interesse per Milano".

Sempre a proposito del Master della Cattolica in Giornalismo, è stato appena pubblicato il bando per poter essere selezionati come studenti per il prossimo biennio. Per farsi avanti c’è tempo fino al 26 settembre. La frequenza vale come 18 mesi di praticantato giornalistico.

M.Min.