Catasta pronta per il Falò di Sant’Antonio

La pira è già quasi pronta, l’appuntamento fissato per il 18 gennaio alle 20.45: torna l’amato Falò di Sant’Antonio, e ancora una volta avrà, anche, un sapore contadino. Nel corso della serata attorno al fuoco vi saranno sfilata e benedizione dei mezzi agricoli "che sono cuore delle nostre tradizioni".

L’invito ai cittadini è lanciato. Ogni 17 gennaio, qui come altrove, si rende omaggio a Sant’Antonio Abate. "Nei tempi antichi - così la nota del Comune - il falò aveva lo scopo di purificare il terreno dalle scorie del raccolto precedente, buon auspicio per l’anno appena iniziato. Il Comune di Melzo, onora questa antica tradizione organizzando, sull’area delle feste, una serata attorno al fuoco per riscoprire e rivivere insieme i riti che ci riportano alle radici contadine della nostra terra".

La sfilata dei trattori è il valore aggiunto "per omaggiare - così il sindaco Antonio Fusè - chi porta avanti il lavoro agricolo con sacrifici e passione. La presenza degli agricoltori ci ricorda che anche oggi il lavoro agricolo è una leva dell’economia del territorio. È importante sapere che sono tante le cascine che circondano Melzo e tante sono le persone che portano avanti un antico mestiere che richiede ancora sacrifici e capacità di innovarsi". La pira sarà accesa alle 21. La Filarmonica Città di Melzo curerà l’accompagnamento musicale, il punto ristoro sarà a cura del Gruppo Alpini.

M.A.