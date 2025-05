Cusano: coltelli e sangue per strada: "Tavolo urgente sulla sicurezza"

Dopo l’accoltellamento di sabato notte che ha coinvolto alcuni giovani in viale Matteotti, si corre ai ripari. O, almeno, si tenta. Il Comune ha infatti deciso di convocare un tavolo urgente con le forze dell’ordine sul territorio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Sesto San Giovanni, l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata per strada tra due giovani in via Sauro. L’aggressore avrebbe poi colpito la vittima, un 21enne, con due fendenti al torace e all’avambraccio.

Il ragazzo, soccorso sul posto, era stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, ma non in pericolo di vita, mentre il malvivente era riuscito a scappare. "In merito ai gravi fatti accaduti nella serata di sabato in viale Matteotti, che hanno visto il coinvolgimento di alcuni giovani in un episodio di accoltellamento, l’amministrazione comunale è particolarmente attenta e coinvolta nella lotta al contrasto della criminalità sul nostro territorio cittadino - ha commentato la sindaca Carla Pessina -.

Già nelle ore successive all’evento, abbiamo subito avviato contatti diretti con la polizia locale e le altre forze dell’ordine". L’obiettivo è duplice: da un lato monitorare situazioni simili, che destano un allarme sicurezza oltre che sociale, e dall’altro pianificare delle azioni a contrasto di questi fenomeni di violenza giovanile.

"Come Amministrazione confermiamo il nostro impegno a rafforzare la collaborazione interistituzionale e ad avviare, laddove necessario, azioni mirate anche in ambito educativo, sociale e territoriale, coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni - ha spiegato Pessina -. Ringraziamo le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute e che proseguono il lavoro investigativo per assicurare alla giustizia chi si è reso colpevole dell’agguato".

Il 21enne, nonostante le ferite, era riuscito a scappare in via Sauro, dove aveva chiesto aiuto ad alcune persone. I militari hanno raccolto alcune testimonianze oculari e acquisito le immagini delle telecamere della zona, per cercare di dare un’identità al fuggitivo.