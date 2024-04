Moto contro furgone a Cassina de’ Pecchi: grave centauro

Cassina de’ Pecchi (Milano) – Incidente oggi, lunedì 29 aprile, a Cassina de’ Pecchi, poco prima delle 14. Lo schianto è avvenuto lungo la via Antica Cassanese. Per cause ancora in corso di accertamento una motocicletta si è scontrata con un furgone.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 49enne, che è stato soccorso e portato in ospedale al Niguarda di Milano in codice rosso. L’uomo, come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha riportato è rimasto ferito alla testa, al torace e a una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con elisoccorso e automedica, ambulanza.