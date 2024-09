Cassano d'Adda, via al nuovo anno scolastico in sicurezza. L’entrata del “Di Vona” vietata alle auto grazie ai fondi del Pnrr

Cassano d’Adda (Milano), 10 settembre 2024 – Al via la nuova stagione scolastica con la novità del traffico auto abolito davanti alla scuola. Primo suono della campanella con ingresso alle media ed elementari in tutta sicurezza grazie alla zona pedonale, realizzata con fondi del Pnrr, punto di ritrovo per gli studenti in attesa dell’entrata a scuola. L’area libera dal passaggio delle auto davanti ai cancelli dell’Istituto scolastico Quintino Di Vona è frutto di una battaglia vinta dal comitato genitori che chiedeva un progetto a favore dell’incolumità degli alunni all’ingresso della struttura scolastica. Oggi è realtà.

“La questione sulla sicurezza per entrare a scuola è stata evidenziata da anni, non solo dall’Aps Genitori - spiega l’assessore alla scuola Rosetta Stavola -, ma anche dagli altri rappresentanti dei genitori delle scuole medie. Grazie all’attuale amministrazione comunale poi, nonostante le innumerevoli polemiche per la realizzazione, le richieste fatte in passato sono state soddisfatte realizzando un’area che rende sicuro ingresso e uscita dalla scuola in via Da Vinci”.

Il progetto per la realizzazione della zona pedonale, sorta dalla trasformazione di un piccolo parco pubblico in parcheggio per auto, è stato al centro di numerose polemiche. Terminati i lavori non sono poi mancate invece le dimostrazioni di apprezzamento da parte di molti cittadini. Un’area, con arredo urbano invitante, che non mira solo alla questione sicurezza per l’entrata e uscita da scuola, ma a diventare un punto di socializzazione per i cittadini.

Prima giornata di scuola, dunque, con ingressi ben distinti per la scuola primaria, ieri cancelli aperti per le classi prime mentre oggi è stata la volta di tutti gli altri. Ci sarà da attendere le giornate scolastiche definitive, lezioni con orari provvisorio, 8.15-12.15, fino al 23 settembre quando si darà il via all’orario completo 8.15-16.15. Non mancano gli auguri dell’amministrazione comunale in questi primi giorni di scuola: “Dopo la pausa estiva, le aule torneranno a riempirsi di voci, energia e voglia di imparare. Auguriamo a tutti voi, ragazzi, un anno scolastico pieno di scoperte, nuove sfide e soddisfazioni. Un augurio speciale anche agli insegnanti e tutto il personale scolastico che con passione e impegno, guideranno i ragazzi in questo nuovo percorso”.