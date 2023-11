Cassano d’Adda, forza l’ingresso di una vineria in pieno giorno ma ne esce con un magro bottino

Cassano d'Adda (MI) – Furto in pieno giorno alla vineria Rosso Vino in corso Europa. È avvenuto tutto lunedì nella pausa pranzo con la chiusura delle ore 13.

Quarantacinque minuti più tardi, il ladro giunto in bicicletta entra in azione ed incurante di essere notato dai passanti forza la serratura della porta d'ingresso dopo il tentativo non riuscito di sfondarla a calci. Una volta all'interno, lo sconosciuto si precipita alla cassa, non perde tempo a prelevare i soldi ma decide di impossessarsi del cassetto con il poco denaro all'interno, circa 500 euro, per fuggire poi pedalando in sella alla sua due ruote.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza istallate nel locale, immagini allegate alla denuncia presentata ai carabinieri dal titolare del Rosso Vino. “Visto gli orari riportati nelle immagini della telecamera - racconta il titolare dell'esercizio pubblico - penso che l'autore del furto fosse li fuori da qualche parte ad attendere che chiudessi il locale per poi procedere poi al furto. Alla fine sono più i danni che mi toccherà riparare che i soldi portati via, rimane comunque tanta rabbia per quanto accaduto”.