Cassano d’Adda: urtata la statua di San Giovanni Nepomuceno, sfiorato il crollo

Cassano d’Adda (Milano), 4 settembre 2023 – A tre giorni dalla conclusione del restauro per la statua di San Giovanni Nepomuceno, iniziato nei primi giorni di luglio scorso, la scultura finisce in bilico sulla strada del ponte sull'Adda creando disagi alla circolazione. Il fatto è avvenuto verso la mezzanotte tra domenica e lunedì. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. Il forte ancoraggio dell'impalcatura, poi, ha salvato la statua, che è rimasta a pendere fuori dal basamento ma senza crollare al suolo.

I possibili motivi della caduta

Alcuni segni lasciati sull'impalcatura lasciano intendere, secondo l’ipotesi avanzata dai tecnici del Comune, che a causare l'incidente possa essere stato il passaggio di un furgone proveniente dalla zona dei corsi fluviali di via Isola Ponti. Il veicolo, per immettersi sulla strada lungo sul ponte dell'Adda, potrebbe aver urtato l'impalcatura della statua provocandone la caduta.

L'episodio è ora al vaglio della polizia locale che cercherà di far luce su quanto accaduto con il supporto delle telecamere della zona.

Storia costellata da incidenti

La storia della statua del santo racconta di più di un incidente a cui sono seguite diverse operazioni di restyling. Dal 1750, anno della posa della statua, è il quarto episodio che coinvolge il tributo in pietra a San Giovanni Nepomuceno.

Dopo il primo avvenuto nel 1900, provocato dal deragliamento del tram che all'epoca collegava Milano con Treviglio attraverso i ponti sui corsi fluviali di Cassano d'Adda, ci furono poi gli episodi del 1984 e 1999 in cui la statua fu distrutta in seguito a incidenti stradali.

Rimessa a posto dopo i restauri del caso, nel nuovo secolo non aveva subìto alcun danno. Fino alla notte scorsa.