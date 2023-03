Ricerche in un money transfer: strada bloccata per ore. Il mistero della cassaforte a Chinatown

Le operazioni di Vigili del Fuoco e Gdf in via Morazzone

Milano – I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore nella serata di ieri nel cuore di Chinatown: fiamme ossidriche, divaricatore per piegare il metallo e tre mezzi di soccorso. Insieme a loro l’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sotto gli occhi incuriositi e preoccupati dei residenti della zona.

Strada chiusa

La via Morazzone, nel tratto tra via Lomazzo e via Canonica, è rimasta chiusa al traffico dalle 18 alle 22.30 per permettere le operazioni da parte delle squadre dei pompieri e dei militari delle Fiamme Gialle in un negozio cinese di money transfer e servizi per l’immigrazione.

Cash dog al lavoro

I vigili del fuoco erano a supporto di un’operazione della Guardia di Finanza che è intervenuta con i “cash dog”, i cani addestrati a fiutare le banconote. Pompieri e finanzieri hanno lavorato per ore all’interno del negozio Shen Zhou, un piccolo locale chiuso ormai da un mese, che si occupa di servizi finanziari per l’immigrazione dalla Cina.

La cassaforte del money transfer

L’obiettivo degli uomini dei Vigili del fuoco e dei finanzieri, guidati dal fiuto infallibile del cane, era la cassaforte all’interno del locale. Le operazioni si sono concluse verso le 22.30 e le vie sono state riaperte al traffico.

Il precedente di Martinengo

Nel giugno dell’anno scorso, in una villa di Martinengo (Bergamo), uno dei labrador fiuta banconote della Gdf aveva scovato, dietro una finta parete, un caveau che nascondeva un vero e proprio tesoro: circa 5 milioni di euro tra banconote e monete d’argento (più 40 orologi di lusso e attrezzature per le intercettazioni) occultati dai coniugi Roberto Polese e Lara Seghezzi, indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti.