Lotta all’inquinamento, nel condominio del riciclo arriva una casetta dell’acqua: “10mila bottiglie in meno”

Sesto San Giovanni – “Finalmente dopo 5 anni come Condomini rifiuti zero riusciamo a concretizzare il progetto di avere un distributore di acqua depurata e sanificata direttamente all’interno del palazzo". Non più solo lo stabile più riciclone, in via Zara 13 è stata inaugurata la prima fontana Puntoacqua condominiale. "Solo il 29,3% dei cittadini beve abitualmente acqua del rubinetto e noi di Condomini rifiuti zero vogliamo che questa percentuale cresca – spiega Gabriele Tromboni -. Con 223 litri di acqua in bottiglia pro capite all’anno, gli italiani consumano più di due volte la media europea".

La casa dell’acqua, solo in via Zara 13, permetterà di risparmiare 10mila bottiglie di plastica all’anno, che non saranno così gettate. "Dobbiamo azzerare l’uso di ogni oggetto costruito con lo scopo poco nobile dell’usa e getta, che ha portato al disastro ecologico, soprattutto nei fiumi e negli oceani". I 60 inquilini del condominio consumano ogni anno circa 223 litri di acqua: con questa fontana saranno risparmiati anche 6mila litri necessari alla produzione del Pet (il polietilene tereftalato per le bottiglie).

"Analizzando i dati di Cap, l’acqua del sindaco distribuita in città è buona: ogni valore è ampiamente sotto i limiti di legge, quindi è sufficiente un purificatore che intercetti le parti inquinanti presenti magari nelle vecchie tubature dei palazzi più datati per garantire una buona acqua da bere, naturale o eventualmente gasata per chi vuole le bollicine".

La battaglia per l’acqua del rubinetto, da anni, la fa anche Francesco Muto, Ceo di Puntoacqua Italia. "Ho sempre creduto che anche le aziende avrebbero dovuto fare il proprio dovere per l’ambiente. Dal 2011 ha iniziato a installare le fontane aperte al pubblico sul territorio pratese e fiorentino, investendo personalmente. A dicembre 2019 c’è stata la prima fontana condominiale e da lì molte altre".

A fine 2020 Puntoacqua è arrivata a Buccinasco e ad aprile è sbarcata a Roma. "L’obiettivo è riuscire ad avere un tecnico professionista dell’acqua a chilometro zero per provincia, per prendersi cura delle fontane installate in condomini, scuole, uffici, palestre, alberghi".