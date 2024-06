ll condominio dei super-ricicloni "Venite a lezione di differenziata"

di Laura Lana

Gli inquilini del palazzo più riciclone della città invitano gli altri condomini a “scuola“ per attivare una raccolta differenziata spinta negli stabili. Da via Zara 13 Gabriele Tromboni e i vicini organizzano due giornate formative. "Discuteremo sulla tariffa puntuale che presto sarà avviata in forma sperimentale in città e indicheremo ai cittadini come risparmiare, riducendo al minimo il rifiuto secco indifferenziato – spiega Tromboni –. Racconteremo anche esempi virtuosi e buone pratiche".

Ormai da tre anni quello di via Zara ha aderito al programma “Condominio Rifiuti Zero“. Un lavoro di educazione ambientale porta a porta, che ha coinvolto anche l’amministratore e l’impresa di pulizia per rivoluzionare la raccolta differenziata.

Istruzioni e manuali multilingua, anche in arabo, questionari per analizzare i comportamenti di consumo e smaltimento della spazzatura casalinga, ristrutturazione del locale rifiuti. In cortile, con poche centinaia di euro, è stato realizzato l’angolo della differenziata spinta con contenitori per farmaci, piccoli oggetti da discarica (tostapane, ventilatore, ombrello), batterie, uno per pannolinipannoloni e l’ultimo per l’olio esausto, "tutti lo buttavano nel lavandino".

"Quando ci sono, la gente li usa. Altrimenti va tutto nei sacchi. Abbiamo realizzato da soli un cassone per i piccoli oggetti, come le padelle: quando è pieno, l’impresa lo svuota e porta i rifiuti in piattaforma".

Le due lezioni si terranno in streaming e in presenza al centro di aggregazione di via Tevere 37 mercoledì 23 novembre alle 21 e sabato 27 alle 15.

"L’obiettivo è promuovere il coinvolgimento attivo di imprese, associazioni, scuole, istituzioni e consumatori per costruire vere comunità circolari".

Nella sede di via Tevere si distribuisce anche il prontuario: un dettagliatissimo dizionario dei rifiuti, in cui ogni materiale è elencato in ordine alfabetico, con la spiegazione grafica e la didascalia per collocarlo correttamente. Mentre si sognano Casette dell’acqua condominiali per ridurre le bottiglie di plastica, gli inquilini ricicloni di via Zara hanno lanciato la prima Stoviglioteca di Sesto: un kit a noleggio gratuito per feste ed eventi per 30 persone, che in questo modo potranno rifornirsi di piatti e bicchieri lavabili e decorazioni con materiale riciclato per eliminare i rifiuti.