A lezione di ecologia dai condomini ricicloni

Sesto San Giovanni (Milano), 4 febbraio 2021- Differenziare, partendo dalla propria abitazione, è meglio. Lo sa bene il palazzo di via Zara 13, che ha trasformato lo slogan ecologista in una pratica virtuosa da premio. Lo stabile riciclone, che ha dato vita all’associazione Condomini Rifiuti Zero, è salito infatti sul podio di Let’s Green per la categoria associazioni, conquistando il secondo posto nel concorso del Gruppo Cap Holding. Grazie a questa piccola comunità consapevole e attenta al tema dei rifiuti, Sesto San Giovanni entra così nella classifica dei Comuni che si sono distinti per l’impegno e la partecipazione di cittadini, scuole e associazioni a sostegno dell’ambiente, attraverso progetti o azioni quotidiane. Al civico 13 di via Zara due anni fa un gruppo di inquilini ha coinvolto amministratore e ditta delle pulizie per rivoluzionare la raccolta differenziata. Istruzioni e manuali multilingua consegnati porta a porta, questionario distribuito a ogni famiglia per analizzare i comportamenti di consumo e smaltimento della spazzatura casalinga, ristrutturazione di tutto il locale rifiuti.

«Il progetto è partito circa due anni fa, quando a Sesto è stata finalmente introdotta in alcuni quartieri la raccolta dell’umido - ricorda Gabriele Tromboni -. Prima, infatti, si differenziavano solo la plastica con i metalli e il vetro: tutto il resto andava nel sacco nero dell’indifferenziata, compreso l’umido". In cortile è stato creato anche l’“Angolo differenziata spinta” con contenitori per farmaci, piccoli oggetti da discarica (tostapane, ventilatore, ombrello), batterie, olio esausto, pannolini/pannoloni. Su ogni bidone e contenitore sono affisse le istruzioni così da modo da scongiurare errori involontari e i sacchetti vengono anche ispezionati per individuare sbagli ricorrenti e analizzare i dati raccolti. "Abbiamo applicato il modello di Rete Rifiuti Zero Lombardia, con l’obiettivo di stimolare uno spirito di emulazione negli altri stabili e negli enti pubblici - spiega Tromboni -. Nel 2019 la Giunta di Sesto ha esteso la pratica, finanziando l’operazione con la partecipazione al bando Conai Anci". Lo stesso anno gli inquilini di via Zara costituiscono l’associazione Condomini Rifiuti Zero, con il compito di diffondere il progetto e fornire aiuto a chi volesse aderire. Anche a Vimercate le buone pratiche nel 2019 hanno dato vita al secondo Condominio Rifiuti Zero. "L’obiettivo dovrebbe essere la continua riduzione graduale del rifiuto, istruendo i condomini a quei comportamenti virtuosi relativi all’acquisto di prodotti senza packaging, di bevande alla spina, di second hand per i vestiti. Casette dell’acqua condominiale, ad esempio, aiuterebbero a eliminare la plastica delle bottiglie".