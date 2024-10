Case Aler, da Regione 20,7 milioni

Regione Lombardia mette in campo 20.780.000 euro per la riqualificazione di circa 700 alloggi Aler sfitti nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Nello specifico, 18,5 milioni di euro sono destinati ad Aler Milano, mentre 2,28 milioni andranno ad Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

"Abbiamo recuperato risorse importanti – dichiara l’assessore Franco – per dare nuovo impulso alla riqualificazione e riassegnazione degli alloggi sfitti, uno dei punti qualificanti della Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative che stiamo portando avanti". "Anche sul tema delle manutenzioni delle case popolari abbiamo voluto imprimere un cambio di passo – conclude Franco – finanziando diversi programmi di recupero e ponendo obiettivi stringenti alle Aler: i lavori devono essere eseguiti in tempi adeguati e a regola d’arte, così da provvedere a una rapida riassegnazione delle abitazioni ai cittadini che ne hanno diritto in base alle graduatorie".

Gi.An.