Cascina Merlata e Mind, nuova stazione e pista ciclabile: “Spostamenti più facili per 10mila milanesi”

Avvicinare Cascina Merlata al centro di Milano. No, il quartiere nato di fianco all’area Expo 2015 – ora area Mind – resterà lì dov’è, a nord-ovest della metropoli, ma gli interventi sulla mobilità, concordati da Comune, Regione, Città Metropolitana, Comune di Pero ed Euromilano Spa nel corso del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma “Cascina Merlata”, puntano a migliorare, e di molto, i collegamenti tra Cascina Merlata e il centro di Milano.

Ammontano a 14 milioni di opere destinate al potenziamento della mobilità nell’area. Dieci milioni di euro sono destinati alla nuova stazione di ferroviaria Mind-Merlata, 600 mila euro per la riqualificazione del capolinea tranviario in piazzale Cimitero Maggiore, 610 mila euro per un nuovo percorso ciclabile che collegherà il quartiere di Cascina Merlata con la stazione della metropolitana M1 di Molino Dorino e circa 2,6 milioni di euro destinati a potenziare il sistema di mobilità dolce che si collegherà al trasporto pubblico locale e che interesserà anche i comuni limitrofi.

In particolare, i 10 milioni destinati al co-finanziamento (unitamente a Rfi e Arexpo) della nuova stazione ferroviaria Mind-Merlata, serviranno a realizzare un’opera che, attraverso l’esistente passerella ciclopedonale realizzata in occasione di Expo 2015, sarà utile sia al nuovo ambito Mind sia al quartiere residenziale di Cascina Merlata. Per quanto riguarda le residue risorse destinate a migliorare il sistema di mobilità dolce, nei prossimi mesi Città Metropolitana coordinerà – unitamente ai comuni di Rho, Cornaredo e Settimo Milanese – il lavoro necessario all’individuazione dei più idonei collegamenti al trasporto pubblico locale.

L’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi commenta: "Regione dimostra ancora una volta il suo impegno nel costruire un futuro migliore per la Lombardia e per la Città Metropolitana Milano, andando a potenziare il sistema infrastrutturale con la nuova stazione ferroviaria di Cascina Merlata e il capolinea della linea tram 14 nel Piazzale del Cimitero Maggiore. La riqualificazione della zona faciliterà gli spostamenti all’interno della città per più di 10mila cittadini, un atto necessario. Come Regione siamo molto soddisfatti di vedere queste opere prendere forma e di continuare a lavorare a fianco della comunità milanese. La Lombardia pensa al progresso, vogliamo affrontare le sfide del futuro con sempre più progetti per migliorare la vita di tutti i cittadini".

L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, infine, sottolinea che "il percorso che avevamo definito si concretizza con questo atto che sancisce il via libera ad interventi che favoriscono la mobilità dell’area anche in un’ottica metropolitana. Quello di Mind è uno tra i più importanti progetti di rigenerazione urbana e con questo intervento assicuriamo a quest’area e al quartiere di Cascina Merlata un importante collegamento con il trasporto pubblico".