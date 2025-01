Casa Reina, degrado e vincoli. Ora tocca al Consiglio di Stato

Uno stabile in balia del degrado, a rischio crollo e oggetto di un contenzioso. Si protrarrà almeno fino a metà febbraio la chiusura al traffico delle vie Castellini e Bascapé, sulle quali insiste “casa Reina“, un insieme di abitazioni in disuso, ammalorato e pericolante. La Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio aveva posto il vincolo sull’edificio per un suo presunto valore storico, ma il Tar ha accolto un ricorso della proprietà, che di quel vincolo chiedeva l’annullamento. Ora la querelle è approdata al Consiglio di Stato, che dovrebbe pronunciarsi il 13 febbraio, decretando se lo stabile possa essere abbattuto, o vada al contrario conservato. Intanto, la perizia di un consulente del tribunale (Ctu) ha stabilito la potenziale pericolosità dell’immobile, giudicato a rischio di cedimenti. Il Comune ha così decretato, già dallo scorso 18 dicembre mediante un’apposita ordinanza, la chiusura delle vie Castellini (dal civico 63) e Bascapé, con possibilità di accesso per i soli residenti e i clienti delle attività commerciali. Garantito il transito dei pedoni.

"Un provvedimento che si è reso necessario per assicurare l’incolumità delle persone e la sicurezza stradale - commenta il sindaco Vito Bellomo - L’udienza del Consiglio di Stato era stata inizialmente fissata a maggio 2025, ma ne è stato chiesto l’anticipo, vista la necessità di procedere con la riapertura delle strade. Intanto, lo stato di degrado dell’immobile è sotto gli occhi di tutti". La proprietà spera nel via libera alla demolizione, poiché "quel complesso non possiede alcun valore storico ed un suo recupero sarebbe impossibile".

Le foto dall’alto mostrano il tetto dell’immobile sventrato, mentre nella corte interna e in quelle che un tempo erano le stanze la vegetazione ha ormai preso il sopravvento. Soggetto all’assalto delle intemperie, lo stabile versa in condizioni precarie. Ora si aspetta di conoscere la decisione del Consiglio di Stato, il cui verdetto metterà la parola fine alla vicenda. Fra i tempi di pubblicazione della sentenza e quelli di un (ipotetico) abbattimento, è presumibile che le vie Castellini e Bascapé resteranno off limits alle auto almeno sino alla fine di febbraio.