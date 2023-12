Casa digitale, aiuto gratuito per usare bene le tecnologie

Una “Casa digitale“ per aiutare i cittadini a essere autonomi nell’uso della tecnologia. L’amministrazione ha avviato un servizio di facilitazione e di accompagnamento nel raggiungimento di un adeguato livello nell’uso dei principali strumenti. "Lo sportello offre gratuitamente una concreta possibilità di inclusione e riduzione del divario digitale con appuntamenti dedicati in compagnia di operatori qualificati che sapranno offrire supporto sui principali aspetti della cittadinanza digitale", spiega l’assessore Andrea Arosio. Ottenere l’identità digitale, accedere al fascicolo sanitario elettronico, conoscere e usare gli strumenti online del Comune, acquisire dimestichezza negli acquisti in rete sono solo alcuni dei temi che verranno approfonditi dai facilitatori. La Casa Digitale sarà operativa ogni giovedì negli spazi della sede decentrata di San Maurizio al Lambro in via della Repubblica dalle 9 alle 13 e nella biblioteca civica dalle 14 alle 18. L’accesso è su prenotazione, scrivendo a prenota@casadigitale.org o contattando il numero 3756311839. La.La.