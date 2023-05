Studente vive in casa di 9 metri quadri e paga 650 euro al mese, il caso di Alessandro Cerioni

Milano, 25 maggio 2023 – Pensavamo di averle viste tutte, ma la micro casa ancora no. Il monolocale, 9 metri quadrati vicino Porta Venezia, nella “carissima” Milano, supera la fantasia degli antesignani Castellano e Pipolo, che nel 1984 portarono sul grande schermo la futuristica casa di città, un monolocale asfittico affittato a prezzi da capogiro a un ingenuo Ragazzo di campagna (l'intramontabile Renato Pozzetto nei panni di Artemio). Era il grande schermo. Ma poiché a volte la realtà supera la fantasia, la casa che non ti aspetti esiste davvero: meno di 10 metri quadrati in tutto (bagno, letto e angolo cottura compreso). Ci abita Alessandro Cerioni, 24 anni di Jesi provincia di Ancona, dottorando al Politecnico di Milano, con due lauree in ingegneria fisica. La sua storia è salita alla ribalta dei social prima e dei media poi, nei giorni in cui si allarga la protesta delle tende.

La micro casa di Alessandro è appena una stanzetta nel sottotetto al sesto piano di un palazzo, in zona Porta Venezia. Si abbraccia tutta con un solo sguardo e si visita con un paio di passi. Sopra la porta d'ingresso c'è il letto, sotto l'armadio e a sinistra la cucina. C’è un piccolo tavolino che serve per lavorare, studiare e mangiare, sotto il soppalco del letto c'è un micro bagnetto chiuso da una porta a vetro. Il costo dell'affitto? 650 euro al mese escluse le utenze e le spese condominiali. Una somma che Cerioni riesce a pagare grazie alla borsa di studio di 1.400 euro mensili, più qualche lavoretto con cui arrotonda per non chiedere nulla alla sua famiglia.

Ma la situazione non è stata sempre questa per il 24enne dottorando. Alessandro si è trasferito a Milano durante la triennale, ma 6 anni fa il prezzo degli affitti era ben diverso. Dopo una parentesi a Stoccolma per l’Erasmus, Cerioni è rientrato al Politecnico e ha iniziato subito a cercare casa. Un'impresa non facile nella Milano post-Covid, con il proliferare di affitti brevi. Ma in meno di un mese è riuscito a trovarla, grazie a una storia su Instagram e alla sua grande capacità di adattamento. Vivere in 9 metri quadrati non deve essere semplice, ma Alessandro ci scherza su, e comunque ha già deciso di lasciare la micro casa per una sistemazione più “ordinaria”. A fine mese si trasferirà in un appartamento vero in zona Piola, dove ha preso in affitto una stanza singola a 620 euro al mese (utenze escluse). Non sarà la soluzione ideale ma è già un primo passo verso una sistemazione più vivibile.