Carenza di medici di base, è allarme. Il Comune ha subito contattato Ats

Carenza di medici di base torna l’allarme a Pieve. Il dottor Simone Ghiselli, sostituto del dottor Arnaldo Brocchieri con ambulatorio in via Dei Pini, ha terminato la sua prestazione per conseguire la titolarità dello studio, con frequenza obbligatoria, del corso ospedaliero a tempo pieno fino al prossimo agosto. Quindi lo studio resterà scoperto e i pazienti, circa 2mila, senza medico. Il Comune si è subito attivato per sollecitare una soluzione contattando Ats. "Purtroppo non siamo stati avvisati per tempo e ci siamo trovati in emergenza. Sarà disponibile la guardia medica in via Mascagni 2 per ogni necessità (tel. 116117). Dopo l’emergenza scoppiata poco prima dell’inizio della pandemia la situazione pievese sembrava risolta anche se la gran parte di medici andati in pensione sono stati sostituiti.Mas.Sag.