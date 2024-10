Cardiologia, apre il nuovo reparto . Più posti letto e tre ambulatori

Oltre 770 metri quadrati ospitano la nuova unità di Cura cardiologica, dedicata alla gestione di pazienti critici, e tre nuovi ambulatori. È stata ampliata e resa più efficiente l’offerta sanitaria dell’ospedale Bassini, dove si passa da 4 a 6 posti letto, di cui un letto isolato: tutti monitorati con i più efficaci e moderni standard tecnologici. È stata potenziata anche l’attività ambulatoriale con tre nuove sale-visita. "La Cardiologia del Bassini - ha spiegato Valentina Bettamio, direttore sanitario dell’Asst Nord Milano - lavora in rete con centri di terzo livello per le principali patologie cardiovascolari, riuscendo quindi a garantire percorsi di cura completi e personalizzati per tutte le patologie cardiache, anche le più complesse". Proprio per questo, accanto alla rinnovata area di cura, sono state inserite le 3 sale-visita per potenziare l’attività ambulatoriale, dedicata alle aritmie, alla cardiopatia ischemica, allo scompenso cardiaco e alle cardiomiopatie, nonché al follow-up di altre patologie specifiche (embolia polmonare, miocarditi, pericarditi). Nel settore, il Bassini è sempre più un punto di riferimento per l’area metropolitana e non solo. "La nostra azienda sarà la seconda in Lombardia ad attivare la cartella clinica elettronica regionale, dedicata ai reparti ad alta intensità di cura - ha annunciato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano -. Grazie alle competenze dei professionisti e a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, la Cardiologia si pone come attore chiave del sistema sanitario lombardo per la gestione dei pazienti cardiologici critici". Grazie a una consolle completamente interattiva, ad esempio, gli operatori restano informati a colpo d’occhio sulla situazione nel reparto e dei pazienti, anche attraverso dispositivi mobili.

"Ogni postazione è digitalizzata e consente a noi sanitari di avere accesso in tempo reale ai dati aggiornati del paziente: all’anamnesi, alle cure in corso, agli esami clinici e alla diagnosi, garantendo un monitoraggio continuo e preciso - ha sottolineato Simona Pierini, direttore di Cardiologia -. Con questa dotazione tecnologica i dati sanitari di ogni singolo paziente possono essere trasmessi direttamente alla cartella clinica elettronica".

Infine, tutte le strumentazioni e i presidi necessari alla cura sono sollevati da terra grazie a un sistema di travi pensili completamente configurabili, in modo rapido e preciso, a seconda delle esigenze cliniche del singolo ricoverato.