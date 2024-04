Capsula del tempo interrata. Un messaggio per il futuro

Un messaggio per i bambini del futuro che apriranno "La capsula del tempo" il 16 aprile 2074. Fra 50 anni. Un’iniziativa lanciata dal Consiglio comunale dei Ragazzi di Basiglio per conservare le testimonianze attuali e creare un solido ponte verso il futuro. La speciale capsula impermeabile, progettata per resistere al trascorrere del tempo, è stata interrata nel giardino della scuola e contiene lettere dei ragazzi, una foto di gruppo, una chiavetta con un loro video che racconta la Basiglio di oggi, il mondo di oggi. E se tra 50 anni non si usasse più la chiavetta? Nessun problema! I ragazzi hanno pensato anche a questo e lasciato un biglietto con le istruzioni per il suo utilizzo. La scatola è stata interrata nel giardino della scuola con all’interno tutti i materiali prodotti dai ragazzi aiutati da Veronica D’Ortenzio del Pime. Gli studenti saranno i custodi della capsula del tempo e avranno la responsabilità di partecipare alla sua riapertura nel 2074. Come testimoni di oggi alla cerimonia la sindaca Lidia Reale e l’assessore all’Istruzione Daniela Gironi. Mas.Sag.