Milano, in via Zamagna lancio di petardi e bottiglie contro forze dell’ordine e roghi in strada

Milano, 1 gennaio 2025 – Notte complessa in via Zamagna, in zona San Siro, dove nelle ore del passaggio dal vecchio anno al 2025 le forze dell'ordine sono state fatte oggetto di lanci di bottiglie e petardi, mentre alcuni esagitati hanno accatastato masserizie incendiandole. I fatti sono in corso di accertamento da parte della Digos, che sta visionando le telecamere della zona.

Nel corso della notte sono state anche registrate un paio di aggressioni con coltello tra giovanissimi che hanno provocato due feriti per fortuna non gravi. La Polizia locale non ha notizia di incidenti stradali mortali.