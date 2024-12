Capodanno, chi parte e chi resta: "Le mete più abbordabili sono già esaurite da tempo"

Partire ora per l’ultimo dell’anno? Troppo tardi. Lo spiega Maurizio Iannantuoni, titolare dell’agenzia viaggi Si Travel di via Repubblica a Novate. Per le tratte di medio e corto raggio come Egitto, Canarie, Capoverde e Marocco è tutto esaurito ormai da tempo. "Quest’anno le proposte per il Capodanno sono uscite tra settembre e ottobre e molti hanno pensato di prenotare subito. Ci sono ancora posti per le Maldive o il Sudafrica, ma a prezzi che pochi possono permettersi". A partire sono soprattutto coppie di età media. Difficile partire con la famiglia intera perché i prezzi per una vacanza di 7 giorni sono elevati, nell’ordine di diverse migliaia di euro. Bene anche per le vacanze volo più hotel verso Londra, Oslo e New York, mentre le crociere sono ferme perché non è il periodo ideale.

"Alcuni clienti chiamano in questi giorni chiedendo di partire il 31 dicembre ma devo purtroppo informarli che è tutto esaurito", continua Iannantuoni. Tra le mete più richieste anche la Spagna con Madrid e Malaga o Lisbona in Portogallo. Per quanto riguarda la montagna, le persone non passano dall’agenzia ma si recano direttamente nelle località, spesso in auto e per pochi giorni, visti anche gli aumenti degli skipass. "Anche nel turismo stanno cambiando le cose. Una volta l’agenda dell’anno delle vacanze estive veniva aperta dopo la fiera Bit di Milano, intorno a marzo. Quest’anno invece a ottobre sono iniziate le prenotazioni per l’estate e anche hotel, voli e treni per Roma, in occasione del Giubileo", conclude Iannantuoni.

"Con mio marito abbiamo deciso una partenza last minute – racconta la novatese Simona Grieco, insegnante di discipline olistiche –. Passeremo qui il capodanno e la mattina del primo partiremo per la Francia. Abbiamo pensato a un percorso a tappe, con la nostra auto in Alsazia, in particolare a Strasburgo. È da anni che vogliamo andarci e la decisione è di qualche giorno fa". Chi invece farà una toccata e fuga è Gloria Valle, anche lei di Novate: "Quest’anno raggiungerò alcuni amici vicino a Como in un bed&breakfast. Ci siamo già stati una volta e ci siamo trovati bene. Faremo un cenone e una festa all’interno della struttura ma io già l’1 sarò di ritorno. Un po’ per il lavoro e poi perché attendo visite di altri amici che arrivano da fuori Milano".