Capannone a fuoco. Distrutte due aziende

Un devastante incendio ha completamente distrutto un capannone che ospita due aziende: Il Gabbiano e Arti Grafiche. Il rogo è divampato la notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile in via Castoldi, a Zibido. Le fiamme si sono originate nello stabilimento di un’azienda di inchiostri e vernici e, dopo il crollo del muro divisorio, si sono propagate all’azienda adiacente, attiva nel settore della carta. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e la giornata di ieri prima per spegnere gli ultimi focolai, grazie anche ai mezzi speciali di movimento terra con cui si spostano macerie e detriti. Poi per verificare le parti dei capannoni crollate. L’ incendio di proporzioni spaventose ha cancellato due attività commerciali che davano lavoro a decine di operai. Ancora incerta l’origine del rogo sulla quale stanno investigando i vigili del fuoco.

E’ un fatto che l’azienda dove è partito l’incendio era chiusa da venerdì. Sull’incendio avvenuto al quartiere Rinascita il Comune ha emesso una nota per rassicurare i residenti: "A seguito dell’incendio che ha coinvolto nella notte due aziende nella zona del quartiere Rinascita, gli enti preposti alla salute pubblica Ats e Arpa hanno provveduto tempestivamente a un controllo della qualità dell’aria e per ora non hanno richiesto all’Amministrazione di diramare un comunicato su eventuali accorgimenti per la tutela degli abitanti. Se ci saranno aggiornamenti daremo tempestiva informazione. La preoccupazione, oltre per l’aria invasa dal fumo acre, è per gli orti comunali presenti nella stessa strada dove il rogo ha distrutto le due aziende. Infatti in questo periodo gli ortisti seminano e raccolgono i primi frutti dai terreni coltivati.

Mas.Sag.