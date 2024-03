Cap Holding cerca personale . L’incontro nella sala consiliare

Recruiting day Cap Holding a Paullo. Opportunità professionali per lavorare nel settore idrico. Giovedì 4 aprile alle 16, il recruiting day di Cap Holding, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale, si terrà nella sala consiliare. Ospiti dell’evento saranno i responsabili delle risorse umane di Cap Holding che illustreranno le figure ricercate. La società, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni nell’area metropolitana sta cercando ingegneri civili e ambientali, biologi e chimici, tecnici acquedotto, fognature e depurazione laureati in ingegneria o in possesso di diploma tecnico, operatori di manutenzione di conduzione e impianti elettrici, elettromeccanici e idraulici.