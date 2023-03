Canzoni e video per non dimenticare

Conferenze, video e canzoni: anche gli studenti si mobilitano per ricordare le vittime della mafia. Tante le iniziative che in questi giorni, nei Comuni del Sud-Est Milanese, hanno coinvolto il popolo delle scuole, a sua volta mobilitato per riaffermare l’importanza della legalità e la necessità di contrastare con ogni mezzo la criminalità organizzata. A San Giuliano, dopo l’iniziativa "In ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" ospitata martedì al Movie Planet a cura dei ragazzi della media Milani, nel pomeriggio di ieri piazza Vittoria ha fatto da sfondo alla proiezione dei video "La mafia uccide anche i bambini" e "Banchi vuoti", a cura rispettivamente degli alunni delle primarie Giovanni 23esimo e Leonardo Da Vinci. A seguire, lo spettacolo degli studenti del liceo Primo Levi "La classe dei banchi vuoti" e la canzone "La mafia no", ideata e intonata dai ragazzi della Milani. Impegno civile e memoria collettiva sono stati i temi portanti anche nella mattinata di ieri a San Donato, dove l’auditorium dell’Omnicomprensivo ha fatto da cornice ad un incontro fra gli studenti del liceo Primo Levi e l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che dal 2013 al 2018 è stato anche presidente del Senato.

Autore del libro "Il mio amico Giovanni", Grasso incontra ogni anno centinaia di studenti per trasmettere loro la straordinaria lezione di coraggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In quest’ottica s’inserisce l’iniziativa con gli alunni di San Donato, ai quali l’ex procuratore ha mostrato l’accendino di Falcone, "faro" di idee e valori che è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni.

Alessandra Zanardi