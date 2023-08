Cantieri riaperti a Sesto San Giovanni: il calendario degli interventi

Dopo la pausa di Ferragosto, riprende la stagione dei lavori stradali. I cantieri si sono riaperti ieri per il rifacimento dei manti stradali e dei marciapiedi (che saranno realizzati tra fine settembre e inizio ottobre). Da ieri notte è stato chiuso, sul lato Nord, il cavalcavia Vulcano per il completamento dell’intervento ai giunti di dilatazione: i lavori continueranno fino al 25 agosto. Seguirà il completamento di alcuni interventi su via Timavo e su viale Gramsci. "Al termine delle opere in programma, quest’anno avremo asfaltato oltre 12 chilometri di strade cittadine, cioè il 10% della superficie stradale – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Mi sembra un bel risultato". Eppure c’è un cantiere infinito: la riapertura di via Trento è in ritardo da mesi e causa di diversi disagi.

"Via Trento è oggetto di un intervento complesso ai sottoservizi: stiamo portando luce, acqua e gas nell’area delle ex Falck per l’ospedale della Città della Salute in via di realizzazione – ha replicato Lamiranda -. Le condutture passano tutte per via Trento, quale diramazione da quella principale di viale Italia". Secondo il Comune, la viabilità di via Trento verrà riaperta non prima dell’inizio di ottobre. "In ogni caso da viale Vulcano si può girare verso via Anna Frank e poi in via Trento per tornare su viale Gramsci e Pasolini", ha precisato l’assessore sestese. Una risposta che, però, non ha rassicurato del tutto gli automobilisti e i residenti di quella zona. "L’assessore dice che la viabilità non aprirà prima di inizio ottobre e non che aprirà a inizio ottobre – lamenta un sestese sui social -. Quindi, potrebbe tranquillamente andare avanti la continua proroga dell’apertura come avviene oramai da mesi".Laura Lana