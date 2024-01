Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la ‘terrazza per gli umarell’ al cantiere dell’ex Scalo Romana. C’è anche un maxi binocolo

Milano, 10 gennaio 2024 – Una ‘terrazza per gli umarell’. Piace ai passanti l'iniziativa ideata per far conoscere ai milanesi il Villaggio Olimpico dei Giochi 2026 che sta sorgendo sull'ex Scalo di Porta Romana. Piace e, soprattutto, incuriosisce. Sembra la curiosità infatti il motore che spinge molti ad entrare nell'Osservatorio del cantiere: una terrazza sopraelevata da dove si può godere di una prospettiva privilegiata per vedere il cambiamento progressivo dell'area.

Vi si accede da un ingresso riservato lungo via Lorenzini, all'altezza dell'incrocio con via Adamello, a due passi da una delle entrate per gli addetti ai lavori. Da lì attraverso uno stretto corridoio coperto di pannelli che descrivono come sarà la zona nel prossimo futuro e salendo poi una rapa di scale, si arriva allo spazio con vista sul cantiere, con tanto di maxi binocolo a disposizione dei visitatori.

Cantiere ex Scalo Romana

“Non mi era mai capitato di vedere una struttura preposta all'osservazione dello sviluppo dei lavori" ha detto un passante, di professione anche architetto, entrato proprio perché incuriosito dall'ingresso. Un altro ha evidenziato come aver realizzato questo Osservatorio sia “come aver fatto una piattaforma un po' elegante per i pensionati che vanno a vedere i cantieri, indirizzata però a tutta l'utenza”.

Un servizio che risponde anche ad "un'esigenza di trasparenza”, perché salendo "uno si fa un'idea di quello che sta succedendo", come sottolineato da un altro visitatore ancora.

All'ex Scalo di Porta Romana, oltre alla struttura che ospiterà circa 1.400 atleti delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e che dopo la manifestazione sportiva sarà convertita in studentato, sorgeranno anche un parco e diversi edifici residenziali. La terrazza è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13.