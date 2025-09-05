Cantiere Milano-Seregno. Il mercatino dell’antiquariato trasloca nell’area Iso Rivolta

Il cantiere per la costruzione della nuova tranvia "Milano-Seregno" si amplia sulla passeggiata ciclopedonale di via Vittorio Veneto, davanti al Parco del Cimitero, e il Mercatino dell’antiquariato trasloca nell’Area "Iso Rivolta" di piazzale della Costituzione.

Dunque, ci saranno una nuova sede e, anche, una nuova agenda per le bancarelle con gli oggetti usati di antiquariato e di collezione. Gli appuntamenti mensili, per prima cosa, restano sempre due ma non sono più quelli consueti; se fino allo scorso luglio, il Mercatino si teneva ogni secondo e ogni quarto sabato del mese, per questo settembre gli appassionati troveranno le bancarelle già domani, dalle 8 alle 18, e il giorno 20, vale a dire il primo e il terzo sabato del mese.

Questo perché, come informa il Comune di Bresso in un breve comunicato, il 13 e il 27 settembre nell’Area "Iso" sono previsti altri eventi municipali.

Per seconda cosa, la zona antistante i Capannoni e la galleria centrale della "Iso" sono pedonalizzati e si trovano nel centro storico della città.

D’altra parte, in un lungo settore della frequentata passeggiata di via Vittorio Veneto (nella foto), gli spazi a disposizione delle bancarelle e del transito delle persone si sono decisamente ridotti con il recente allargamento delle reti dei cantieri per i lavori della futura tranvia.

Giuseppe Nava