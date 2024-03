Cantiere apre in via Repubblica. Al via le modifiche alla viabilità

Lavori in via Repubblica, dal lunedì fino al termine lavori, in via Repubblica, nel tratto compreso fra piazza Martiri della Libertà e via Piave è disposta la chiusura al transito del marciapiede, dal lato dei numeri civici dispari e il parziale restringimento della carreggiata per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione. E’ disposto per i pedoni l’obbligo di utilizzare il marciapiede lato numeri pari. Viene soppressa la pista ciclabile attualmente presente sul tratto stradale della via. Di conseguenza é vietato alle biciclette e ai monopattini il transito in direzione di via Piave. Questi potranno transitare solo nell’attuale senso di marcia consentito, da via Piave in direzione di piazza Martiri della Libertà o via Bertola. Per il senso contrario dovranno essere condotti a mano. Il cantiere di riqualificazione fa parte dei lavori del Pnrr e prosegue i lavori iniziati in piazza Martiri della Libertà per pedonalizzare la piazza e rimodernamento della via Repubblica. Davide Falco