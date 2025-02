Campionato italiano di ginnastica acrobatica. Sei volte sul podio

Sono ricominciati gli appuntamenti con i tornei di ginnastica acrobatica: il Campionato Italiano Allievi, Junior e Senior Gold, che si è disputato nei giorni scorsi a Milano, ha visto trionfare il Nuovo Centro Sportivo Corsico con risultati eccezionali. Le atlete migliori d’Italia si sono sfidate con performance di altissimo livello. La novità introdotta quest’anno, come spiega la responsabile Laura Gatto del settore ginnastica acrobatica del Nuovo Csc, è "la divisione del campionato non più tra le categorie Silver e Gold, ma per Allievi, rientranti in categorie di età, secondo le norme nazionali e internazionali, e Open, con fascia di età aperte". Sei i podi conquistati dalle atlete di Corsico.

"Le ragazze hanno rotto il ghiaccio, l’emozione della prima gara può sempre giocare brutti scherzi, ma hanno dimostrato le loro capacità con grande determinazione e concentrazione", hanno commentato le allenatrici che sottolineano la forza delle atlete "nonostante alcuni ostacoli, tra cui infortuni che hanno influenzato le prestazioni di alcune combinazioni, ma il bilancio è stato positivo". Tre primi posti per il Nuovo Csc, due argenti e un bronzo.