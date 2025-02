Campionati italiani di judo Asi. Sul tatami centosettanta atleti

Invasione di judoka a Bussero per i campionati nazionali di Judo Asi, 700 atleti in gara al palazzetto dello sport nella kermesse in programma domani. Organizzato da Kodokan Milano Ssdrl con il patrocinio delle istituzioni sportive nazionali e il supporto di Bdc School, l’evento sportivo rappresenta un appuntamento fondamentale per il movimento judoistico italiano in cui trovano spazio giovani talenti e atleti già affermati. Rispetto, disciplina e determinazione saranno al centro della giornata di sport con gli atleti protagonisti sul tatami. L’evento vedrà la partecipazione delle migliori società italiane, con competizioni aperte a tutte le categorie, pronte a sfidarsi in combattimenti di alto livello. Un’opportunità per gli appassionati di judo dei Comuni della Martesana: info@kodokanmilano.it o visitare il sito di www.kodokanmilano.it.