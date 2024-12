Campi da basket e calcio a 5 sotto casa

Ultimati i lavori di riqualificazione del bosco degli Elfi in via delle Stelle Alpine. Un progetto di rinnovamento complessivo finanziato interamente dalla Regione nell’ambito del suo Piano Lombardia, il programma di interventi finalizzato ad attrarre investimenti pubblici per sostenere la ripresa economica dell’intero territorio lombardo.

Un intervento del valore di 347mila euro con il quale sono stati consegnati ai pievesi campi da basket e da calcio a 5, oltre al miglioramento della pista da skate esistente. Nuovi impianti al servizio della comunità cittadina che rappresentano un presidio di socialità e condivisione: luoghi fisici all’aperto dove poter praticare attività sportiva. Gli interventi si inseriscono all’interno dell’ambizioso piano di rigenerazione urbana che sta interessando il quartiere delle Rose, con interventi programmati per un valore complessivo superiore ai tre milioni di euro targati Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalla passerella ciclopedonale ai nuovi progetti che riguarderanno il centro polifunzionale, dal nuovo asilo nido comunale passando infine per l’ampliamento del centro di formazione Afol. Progetti che sposano la volontà dell’Amministrazione comunale di superare l’isolamento del quartiere, restituendone così una nuova centralità e conferendo dignità e vivibilità all’intera zona.

"Voglio ringraziare in particolare il consigliere regionale Nicola di Marco che si è speso tanto per fare in modo che Pieve Emanuele potesse accedere a questo finanziamento, che ci permette di dare sfogo ulteriormente al grandissimo potenziale del quartiere di via delle Rose che giorno dopo giorno sta davvero risorgendo", sono le parole del sindaco Pierluigi Costanzo commenta.

"Un esempio concreto di gioco di squadra. Grazie al dialogo con l’amministrazione, a fine 2021 ho presentato e fatto approvare un ordine del giorno per lo stanziamento di circa 350mila euro – aggiunge il consigliere regionaleNicola Di Marco –. Sono soddisfatto di vedere terminati i lavori e mi piace pensare che anche le future generazioni del quartiere possano tornare a giocare e fare sport “sotto casa“, abitudine del passato di tanti giovani. Inoltre, questo risultato rappresenta una sorta di risarcimento ai cittadini che da anni subiscono disagi".