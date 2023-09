"Campi circondati da api". È l’agricoltura sostenibile

Doppio anniversario all’azienda agricola Folli che, in occasione dell’annuale presentazione dei risultati della sua produzione agricola, ha festeggiato contemporaneamente 10 anni di Combimais, l’innovativo protocollo per la coltivazione del mais, e il centenario dell’azienda di famiglia. "Era il settembre del 1923 - ricorda Mario Vigo, presidente di Innovagri e proprietario, insieme al figlio Andrea e al fratello Alberto, dell’azienda Folli - quando mio nonno ha acquistato terreni e cascina. Da lui abbiamo ereditato l’amore per la terra e da 100 anni lavoriamo con la stessa passione". Si deve proprio a una intuizione di Mario Vigo e dello staff di specialisti che lo hanno coadiuvato la creazione del protocollo Combimais, presentato per la prima volta in occasione di Expo 2015, che si è confermato negli anni l’arma vincente in grado di superare le attuali complessità del settore agricolo. "Lancio un appello a Regione Lombardia - chiede ora Vigo - affinché ci conceda finalmente il patrocinio, visti i risultati raggiunti". Nonostante una stagione caratterizzata da piogge frequenti, alte temperature e forti grandinate, la produzione ha ottenuto risultati da record, raggiungendo le 17,6 tonnellate di granella di mais a ettaro.

"La Lombardia coltiva il 50% di tutta la produzione nazionale di mais - precisa Vigo -, strategico per la nostra economia agricola in quanto viene utilizzato sia per consumo umano che per il settore zootecnico e per quello delle bioenergie. Purtroppo veniamo da anni di particolare difficoltà, dal Covid alla siccità fino alla guerra. Sebbene il raccolto sia stato positivo, le spese di produzione sono aumentate a causa del rincaro dei prezzi, facendo crollare i guadagni degli agricoltori, mentre i prodotti sugli scaffali dei supermercati hanno subìto aumenti esponenziali. Auspico che il Governo riporti il mercato dei prezzi a livelli accettabili". L’agricoltura come arricchimento del patrimonio verde e a sostegno di un’ecologia sostenibile è la sfida che la famiglia Vigo combatte da anni. "Con il nostro protocollo - sostiene Vigo - promuoviamo un’agricoltura sostenibile, che utilizza le più moderne tecnologie per il risparmio idrico e con prodotti chimici “intelligenti”. Non a caso i nostri campi sono circondati dagli alveari con cui produciamo dell’ottimo miele".